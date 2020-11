Venda de fumeiro salta da banca na feira para o online

Eduardo Pinto Hoje às 08:39 Facebook

A dois meses do início do calendário das principais feiras de fumeiro em Trás-os-Montes (Boticas, Montalegre e Vinhais) há uma certeza: nada será como dantes. Se a pandemia de covid-19 abrandar, poderão ser organizados alguns eventos físicos. Mesmo assim, muito condicionados e sem animação. Mas a venda através de plataformas na Internet está aí para ficar.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, teria preferido que a ideia que há muito defende não fosse imposta pelo vírus que assusta o Mundo. Mas como ninguém tem como prever a situação do país em janeiro, é melhor ter um plano A e um B, ou mesmo um C.

O A seria fazer uma feira no pavilhão municipal. Dificilmente igual ao que era, com milhares de pessoas a passar pelo recinto. O B, e o mais certo, seria um misto dos dois, com feira física condicionada e venda através da Internet. E um C, só virtual, no caso de a pandemia se agravar tanto que fosse de todo impossível realizar qualquer versão no pavilhão.