Venda de motas dispara com desconfinamento

Ano ainda é negativo, mas junho e julho foram os melhores de sempre no comércio. Tentativa de fuga ao vírus e fácil mobilidade explicam subida.

Os meses de confinamento causaram um forte abalo na venda de motas, mas o setor está em franca retoma. De acordo com os dados da Autoinforma, da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), os meses de junho e julho foram os melhores desde que há estatísticas e superaram, em 27,7% e 13,8%, respetivamente, os mesmos meses do ano passado. Ainda não chegou para reparar as perdas, mas o ano está em recuperação.

No ano passado, em junho, venderam-se 3217 motociclos. Este ano, o número subiu para 4109. Em julho, tinham-se vendido 4210 motas, mas este ano o número de matrículas novas subiu para 4789, segundo a ACAP. A maioria das vendas, num e noutro mês, correspondem a motociclos cuja cilindrada é superior a 50 cm3 (centímetros cúbicos), mas não superior a 125 cm3. Já na categoria de média e alta cilindrada, superior a 125 cm3, a subida é mais ténue.