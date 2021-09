Venda de passes a crescer com regresso de jovens aos transportes

Marisa Silva Hoje às 07:22 Facebook

Áreas metropolitanas do Porto e Lisboa venderam mais 56970 títulos no início deste mês face a 2020. Há quase cem mil crianças e jovens a viajar nos transportes públicos.

Está a crescer a procura pelos transportes públicos nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa no regresso ao trabalho e à escola. Nos primeiros dias deste mês, com o fim das férias, a venda de passes nas duas regiões aumentou cerca de 11,5% face ao período homólogo de 2020. No total, entre 1 e 9 de setembro, foram vendidos 553 312 títulos de transporte, mais 56 970 do que o registado no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Quase cem mil crianças e jovens viajam nos transportes públicos das regiões.

Dos 553 312 títulos adquiridos até 9 de setembro, mais de 99 500 correspondiam a crianças e jovens em idade escolar. Mais de 20 mil foram vendidos no Grande Porto e de cerca de 79 mil em Lisboa. Também nestes títulos houve um crescimento face ao ano passado.