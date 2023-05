Venda de passes nos transportes dispara e já supera níveis pré-pandemia

Programa de apoio permitiu descer preços mensais, mas especialistas defendem que é preciso melhorar a oferta.

A venda de passes no ano passado superou os recordes registados antes da pandemia nas duas grandes metrópoles de Lisboa e Porto e também em algumas comunidades intermunicipais (CIM), apesar de os transportes públicos ainda não terem alcançado o número de passageiros que tinham antes da covid-19. A ronda do JN pelas autoridades de transporte intermunicipais mostra que o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), lançado há quatro anos, tornou o sistema mais apelativo ao financiar a descida dos preços dos passes, mas os especialistas dizem que é preciso investir na qualidade do sistema, para que mais pessoas ponham o carro de lado.

Em Lisboa, de acordo com os Transportes Metropolitanos de Lisboa, os passes Navegante passaram de 5,91 milhões em 2019 para 7,54 milhões de 2022. Em 2020 e em 2021, tinham descido para 5,17 milhões e 5,12 milhões, respetivamente.