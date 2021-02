Vendas de máquinas de café dispararam 200% desde início da pandemia

Erika Nunes Hoje às 07:13 Facebook

Com o anúncio da proibição da comercialização ao postigo, no âmbito do estado de emergência, a procura pelos equipamentos aumentou. Cápsulas dominam o mercado.

Mais de sete milhões de portugueses têm máquinas de café em casa e a pandemia é responsável pelo aumento de 200% do mercado online desde março passado, especialmente das cápsulas. Este ano, bastou o anúncio da proibição de venda de café ao postigo e as buscas por sistemas de consumo em casa tornou a disparar.

"Comparando o início desta semana com o mesmo período da semana anterior, houve um aumento de 46% na procura por café (cápsulas, moído, grão) no nosso website", adiantou fonte do portal Kuanto Kusta. "O dia com maior procura foi o dia 20 de janeiro (dois dias depois da proibição de vendas ao postigo)", acrescentou. No que se refere a máquinas, o pico da procura foi no mesmo dia: "A procura por máquinas de café seguiu a mesma tendência, embora com um crescimento menos pronunciado (cerca de 24%)", adiantou.