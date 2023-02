Vendas de vitamina D sempre a subir, mas ritmo abrandou após pandemia

Farmácias venderam quase um milhão de suplementos e medicamentos com aquela molécula. DGS vai analisar novas orientações de sociedade científica.

As vendas de suplementos e medicamentos para combater a insuficiência de vitamina D têm aumentado todos os anos, mas o ritmo de crescimento abrandou no pós-pandemia. Se nos anos 2020 e 2021, cresceu, essencialmente, a procura por suplementos de vitamina D, em 2022, ano em que foram vendidas quase um milhão de embalagens, as vendas cresceram à custa dos medicamentos com esta molécula, o que poderá indicar um maior acompanhamento médico.

Os benefícios desta vitamina têm sido reportados em vários artigos científicos e, na semana passada, o Grupo de Estudos da Osteoporose e Doenças Ósseas Metabólicas da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM) apresentou novas orientações que reveem a evidência publicada, alargam os grupos-alvo definidos, recomendam rastreios e suplementação em idosos e obesos (ler caixa). Questionada pelo JN sobre a aplicação destas orientações, a Direção-Geral da Saúde (DGS) mostrou-se disponível para as analisar, quando forem publicadas. Sugerindo, porém, que nem todos os estudos têm qualidade.