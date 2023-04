Vendedores da Páscoa baixam margens para manter negócio

Da carne às amêndoas, maioria prefere ter margem de lucro menor e continuar a vender, para que a inflação não deixe a mesa vazia nesta época.

Não fosse a contenção no aumento de preços daqueles que produzem as iguarias típicas da Páscoa, e o cabaz este ano ficaria ainda mais caro. Que o diga a padeira Ana Ratola, de Vale de Ílhavo, que por estes dias mal dorme para conseguir atender clientes de "todo o país", que pedem folares. "A colocarmos no preço o aumento dos ingredientes principais, como a manteiga, os ovos e o açúcar, teríamos que cobrar o dobro. Mas só aumentamos 20 cêntimos", diz. O folar pequeno sem ovo (meio quilo) custa agora 3 euros e com ovo tem o valor de 3,10 euros.

"Só subi os preços no início do ano", diz agora Olinda Marques, que há meio século faz bolo de Ançã (uma espécie de folar sem ovos a decorar), tradicional daquela localidade de Cantanhede. O preço passou de 2,5 euros no ano passado para 3 euros em janeiro. "Isto não está fácil para ninguém. Como não é um bem de primeira necessidade, se formos aumentar muito, as pessoas deixam de procurar", diz a boleira, explicando que não sentiu falta de clientes nesta Páscoa.