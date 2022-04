Ventilador português certificado pela UE vai ter atualização

Guilherme Lopes Hoje às 19:52 Facebook

Nova versão do primeiro ventilador português com certificação europeia deverá ser apresentada em janeiro de 2023 numa feira de equipamento médico, no Dubai.

A Sysadvance, empresa portuguesa que desenvolveu o primeiro ventilador com certificação europeia, anuncia que já tem prevista uma atualização do equipamento para breve. O CEO da Sysadvance, Vale Machado, afirma que a equipa de desenvolvimento está agora em "compasso de espera", mas prevê que o ventilador esteja pronto para ser apresentado em janeiro de 2023.

O novo ventilador, desenhado para ser utilizado nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitais portugueses e estrangeiros, vai ser mais sofisticado e aguardar por uma certificação completa. Vale Machado explica que o novo equipamento necessita que quer o hardware, quer o software sejam certificados com tempo.