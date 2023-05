Ventura acusa Costa de levar país para "uma guerra institucional"

JN Hoje às 21:53 Facebook

Ainda o primeiro-ministro não tinha acabado de falar ao país, já o líder do Chega acusava, no Twitter, que António Costa está a "arrastar o país para uma guerra institucional".

"O primeiro-ministro estará louco? Perdeu completamente o juízo? Quer arrastar o país para uma guerra institucional e para um circo desgastante de falta de credibilidade?", escreveu André Ventura, no Twitter, enquanto António Costa anunciava, em São Bento, que tinha recusado o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O presidente da República já publicou uma nota na página da Presidência a anunciar que discorda da decisão tomada por António Costa.

À tarde, antes de terminar a reunião entre o presidente e primeiro-ministro, em Belém, já o Chega defendia a dissolução do Parlamento.

Entretanto, no Parlamento, já após a declaração do Primeiro-ministro, André Ventura classificou as declarações de António Costa de "um exercício de vitimização". O líder do Chega considera que o Governo vai desgastar-se "a cada dia e a cada semana".

"O Governo não tem condições para continuar", insistiu André Ventura.