Ventura acusou Costa de sugerir emigração de professores. Verdade ou mentira?

JN Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma das polémicas do debate quinzenal desta quarta-feira surgiu quando André Ventura, deputado do Chega, acusou António Costa de ter sugerido aos professores de português desempregados para emigrarem. O líder socialista acusou-o de estar a confundi-lo com Passos Coelho mas, de facto, o atual primeiro-ministro fez mesmo declarações com uma sugestão semelhante em 2016.

O tema foi levantado pelo deputado do Chega no debate do Parlamento com o primeiro-ministro, em que André Ventura recordou que António Costa "disse que os professores de Português que não tivessem colocação poderiam emigrar".

António Costa acenou de forma negativa com a cabeça mas André Ventura insistiu que o atual primeiro-ministro fez tais afirmações. Além disso, o deputado do Chega recordou que aquele polémico comentário foi noticiado na ocasião, perante a resposta do chefe do Governo de que Ventura o "confundiu com o primeiro-ministro que fez essa sugestão". Uma alusão às polémicas declarações de Passos Coelho em 2011 que, enquanto primeiro-ministro, sugeriu que os jovens portugueses emigrassem.

De facto, António Costa fez declarações semelhantes às de Pedro Passos Coelho. E André Ventura não se enganou. Em julho de 2016, Em Paris, sugeriu aos professores portugueses que procurassem colocação em França. O primeiro-ministro considerou então que o compromisso do presidente francês sobre o ensino do Português era uma oportunidade para muitos professores de Português que não têm trabalho em Portugal.

"É muito importante para a difusão da nossa língua. É também uma oportunidade de trabalho para muitos professores de português que, por via das alterações demográficas, não têm trabalho em Portugal e podem encontrar trabalho aqui em França", afirmou Costa há três anos.