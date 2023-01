Ventura diz que administração da TAP "não tem condições para continuar"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:46 Facebook

O presidente do Chega considerou, esta quarta-feira, que a administração da TAP incorreu numa "mentira deliberada" quando, há cerca de um ano, comunicou à CMVM que a ex-administradora Alexandra Reis tinha saído da empresa por vontade própria. André Ventura considerou que a CEO Christine Ourmières-Widener, bem como a restante equipa, "não têm nenhumas condições para continuar".

Ventura sublinhou que, na audição parlamentar desta quarta-feira, a presidente executiva da TAP "reconheceu que foi cometida uma ilegalidade", ainda que tenha responsabilizado os advogados. "Quando estamos à frente de uma instituição, seja quem for que nos aconselhe, somos nós que tomamos as decisões", contrapôs o líder do Chega, classificando as declarações de Christine Ourmières-Widener como estando "entre o estupefacto e o ridículo".

Para Ventura, a CEO da transportadora foi ao Parlamento dizer que "todos têm responsabilidade menos ela própria". Sustentando que o comunicado à CMVM constitui um crime de falsificação de documento, o líder da extrema-direita acusou Ourmières-Widener de ter participado numa "mentira deliberada", na qual faltou à verdade "ao país, ao regulador e, eventualmente, ao Governo".

Assim, o deputado entende estar perante a "confirmação de que esta administração não tem nenhumas condições para continuar" à frente da TAP. No seu entender, a comissão de inquérito que se aproxima acentuará o "vexame público" de uma equipa que já não tem "credibilidade".

Ventura lembrou ainda que a existência de uma ilegalidade no comunicado em causa "não foi desmentida" pela líder da TAP, tendo esta referido apenas que Alexandra Reis - a ex-administradora que recebeu 500 mil euros de indemnização ao deixar a empresa - saiu devido a "divergências".