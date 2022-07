Ventura diz que Marcelo foi "sensível" às suas queixas sobre Santos Silva

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:52 Facebook

O líder do Chega afirmou, esta sexta-feira, ter ficado "com a sensação" de que o presidente da República foi "sensível" às suas queixas contra o presidente da Assembleia da República. À saída de uma audição com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, André Ventura disse acreditar que o chefe de Estado repreenda Augusto Santos Silva, "ainda que de forma discreta", por alegada falta de isenção no Parlamento.

"Parece-nos que o presidente foi recetivo aos nossos argumentos", referiu o presidente do Chega. No seu entendimento, Santos Silva tem "atropelado sistematicamente o regimento da Assembleia da República", contribuindo para um "cerceamento constante da liberdade" e para uma situação de "possível mordaça à democracia".

André Ventura alegou ser necessário "recuar mais de 100 anos" para encontrar um líder do Parlamento "a comentar" um posicionamento de um partido politico, e "recuar 500 anos" até haver registos de um órgão de soberania "que rejeite uma censura sobre si próprio".

O presidente do Chega disse compreender que Marcelo tenha de agir com "recato" até porque não pode "comprar uma guerra direta" com Santos Silva. No entanto, sublinhou que só o chefe de Estado tem "a autoridade política" para atuar nesta situação.

Números contrariam Ventura

Para Ventura, Santos Silva tem prejudicado o Chega devido a uma "estratégia deliberada" montada para servir as suas próprias "ambições pessoais". "Este ambiente prejudica o parlamentarismo", queixou-se o líder do terceiro maior partido.

Ventura, recorde-se, tem atraído atenção mediática extra-debates no Parlamento por se envolver em conflitos verbais com Augusto Santos Silva. O mais recente ocorreu na semana passada, quando a segunda figura do Estado disse ter "muito, mas mesmo muito orgulho" no contributo que os imigrantes dão a Portugal após uma intervenção do líder do Chega.

Ventura tinha feito uma generalização, sem se sustentar em dados, no sentido de afirmar que os portugueses pagam muitos impostos para "sustentar" os estrangeiros que escolhem Portugal para viver. No entanto, números publicados pelo Observatório das Migrações dão conta de que isso não corresponde à verdade: em 2020, os imigrantes a viver em Portugal tiveram um contributo positivo de 802,3 milhões de euros para a economia.