Ventura diz que vitória de Rio é um dia feliz para António Costa

O presidente do Chega, André Ventura, considerou que a vitória de Rui ​​​​​​​Rio sobre Paulo Rangel nas eleições diretas do PSD "é um dia feliz para António Costa".

À margem do IV Congresso do Chega, em Viseu, André Ventura disse que Rui Rio "era o adversário que António Costa queria ter" pois "tem dado a mão ao Partido Socialista em todos os momentos". Afirmou ainda que Portugal "está mais próximo de um bloco central".

Aproveitando a circunstância de estar a comentar o resultado das eleições internas do PSD, o presidente do Chega admitiu que pretende captar o voto dos apoiantes de Paulo Rangel: "Resta-me dizer-lhes que têm no Chega a sua opção de alternativa, caso não queiram votar neste PSD, que é o mesmo que vimos nos últimos anos, e que é o mesmo que se tem permanentemente ajoelhado perante o PS".

Para o Chega "é completamente indiferente" que Rui Rio tenha vencido pois era a escolha "entre o mau e o menos mau", classificou Ventura. Por fim, sublinhou que "o país político não está melhor" e que "a Direita não está certamente melhor".