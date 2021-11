Ventura evoca Sá Carneiro "que nunca se vendeu ao Socialismo e provavelmente morreu por isso"

Delfim Machado Hoje às 19:33 Facebook

Menos de 24 horas depois de o PSD ter arrumado a casa, André Ventura evocou Sá Carneiro para dizer aos descontentes da Direita que o Chega será a voz deles. "Sá Carneiro nunca se vendeu ao Partido Socialista, nunca se vendeu ao Socialismo nem à extrema-esquerda, provavelmente pagou com a vida por causa disso", atirou o líder do Chega.

Num discurso de uma hora em que citou Trump e Kennedy, André Ventura piscou o olho aos eleitores da Direita. Quer ser a terceira força política nas eleições de 30 de janeiro e aposta tudo em duas linhas orientadoras: união interna e conquista de votos dos descontentes do PSD e CDS. Primeiro disse que os militantes do Chega são "os herdeiros da Aliança Democrática" e depois, pedindo respeito à família de Francisco Sá Carneiro, assegurou que o fundador do PSD "estaria hoje orgulhoso" do trabalho do Chega.

No minuto que se seguiu, da inteira responsabilidade do líder do Chega, a plateia silenciou como nunca em todo o congresso: "Sá Carneiro nunca se vendeu ao Partido Socialista, nunca se vendeu ao Socialismo nem à extrema-esquerda, provavelmente pagou com a vida por causa disso. Se os outros querem deixar de fora a memória de Francisco Sá Carneiro e não se importam que a sua memória fique ocultada entre o pseudo acidente em que ninguém acredita, nós no Chega não descansaremos e eu não descansarei enquanto não responsabilizar devidamente quem verdadeiramente assassinou Francisco Sá Carneiro".

O ataque de Ventura ao PSD foi feroz e duro. Primeiro culpou os sociais-democratas por serem corresponsáveis, com o PS, pelo atraso de Portugal face aos países de Leste que "há 20 anos nem comboios tinham". De seguida, afastou qualquer hipótese de acordos de incidência parlamentar ou coligações: "Não podemos, nem queremos, nem vamos". Esta promessa é, para Ventura, "um juramento de sangue" que faz com os militantes do Chega.

O IV Congresso do Chega que terminou este domingo em Viseu foi aquele em que menos críticas internas Ventura ouviu. Ainda assim, pediu união: "O Chega tem de estar acima dos nosso egos. Ninguém vos pede seguidismo nem que sejamos cegos, peço-vos apoio institucional".

"Herdeiros de um império" que vencerá "no mundo inteiro"

De seguida, o líder do Chega explicou a frase mais falada do fim de semana: Deus, Pátria e Família. A trilogia em que se baseou a educação do Estado Novo não é uma frase proibida para Ventura, bem pelo contrário. Tirou um terço do bolso, aconselhou os militantes do Chega a não terem medo de defender estas ideias e lembrou que, "durante 46 anos, Deus ficou de fora do discurso político". Assumindo-se como legítimo portador político destas ideias, Ventura foi mais longe: "Deus, Pátria Família e Trabalho, é nisso que este partido acredita e continuará a acreditar".

Perto do final, foi ainda mais longe e considerou que os militantes do Chega são os herdeiros dos portugueses que lutaram pelo país lá fora: "Nós somos os herdeiros daqueles que antes de nós lutaram e morreram por este país. Somos os herdeiros de tantos ex-combatentes que lutaram pela sua pátria, somos os herdeiros de um império, de um país que acreditava e acredita que um dia vamos vencer no mundo inteiro".