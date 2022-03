Ventura pede investigação a Mariana Mortágua

Hermana Cruz Hoje às 18:47 Facebook

O Chega pediu, esta quinta-feira, a abertura de uma investigação parlamentar "à conduta" da deputada bloquista Mariana Mortágua, que acusa de ter violado o regime de exclusividade. Para André Ventura, a situação pode ter ocorrido durante sete anos, havendo o risco da prática de um crime de peculato.

O pedido foi entregue, esta quinta-feira, pelo deputado do Chega, André Ventura, à Comissão de Transparência. Em causa, a eventual violação do regime de exclusividade pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, desde 2015, devido a uma colaboração com a Global Media.

Para André Ventura, a "situação carece de esclarecimento". "Senão vejamos. O regime de exclusividade determina que o deputado não exerce qualquer outra atividade profissional remunerada para além do exercício do cargo de deputado. Como forma de compensação por essa exclusividade, o deputado recebe um abono relativo a despesas de representação que, no ano de 2022, corresponde a 386,11 euros (sendo que em 2015 era de 341,36 euros, tendo o valor sido atualizado anualmente). Para usufruir do referido regime, o deputado apresenta declaração escrita ao presidente da Assembleia da República, com efeitos a partir da apresentação, renunciando ao exercício de qualquer função ou atividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal", aponta o deputado único do Chega, no requerimento entregue na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Segundo ainda Ventura, será entendimento da referida comissão que "não envolve quebra do compromisso de dedicação exclusiva a perceção de remunerações decorrentes de pagamento de direitos de autor, realização de conferências, palestras, cursos breves e outras atividades análogas".

"Decorrente do referido entendimento, a deputada Mariana Mortágua teria toda a legitimidade para escrever obras de cariz intelectual para o Jornal de Notícias, como de resto foi confirmado pela própria. Sucede que o vínculo existente entre a deputada e a Global Media (detentora do Jornal de Notícias) era o de prestação de serviços de consultoria e não de propriedade intelectual. A ser verdade, a deputada esteve em incumprimento desde 2015, tendo recebido indevidamente abono por exclusividade desde essa data", constata o Chega.

No requerimento, Ventura lembra que a deputada também recebeu remunerações da SIC Notícias "como comentadora, tendo a mesma confessado a veracidade desses factos dizendo, no entanto, que tinha sido um esquecimento da sua parte a não alteração do regime de exclusividade".

"Esquecimento ou não, poderá estar em causa a prática de um crime de peculato", considera o deputado do Chega, pedindo que a situação seja investigada pelo Parlamento.