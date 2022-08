Ventura pede moção de confiança e recusa "pré-condições" de Mithá

O líder do Chega, André Ventura, anunciou este domingo que vai apresentar uma moção de confiança ao partido, um dia depois de o deputado Gabriel Mithá Ribeiro ter admitido desfiliar-se e manter o lugar no Parlamento. Argumentando que o Chega tem hoje "uma fação" que quer um discurso "menos agressivo", Ventura pretende reforçar ainda mais o seu peso junto das bases. Admitiu vir a conversar com Mithá Ribeiro para tentar resolver o diferendo, mas recusou as "pré-condições" que o deputado lhe apresentou por escrito.

"Não gosto de fingir que não há questões", afirmou Ventura, em Loulé, durante um evento da Juventude do Chega. Nesse sentido, informou: "Pretendo apresentar uma moção de confiança ao partido, a marcar de forma urgente, onde todos possam participar e ter a sua posição para definir se este é o caminho que querem".

Em concreto, André Ventura referiu que a "fação" que o contesta - e que o líder do Chega acredita ser minoritária - considera o discurso do partido "agressivo e assertivo demais". Ventura revelou ter sentido resistências internas a propósito da moção de censura ao Governo ou da "nossa ação para com Augusto Santos Silva", o presidente do Parlamento, que tem entrado em colisão com o Chega.