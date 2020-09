Ventura quer segundo lugar nas presidenciais e terceiro nas legislativas

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:18 Facebook

O líder do Chega abriu, neste sábado, a II Convenção Nacional do partido, em Évora, definindo como objetivos eleitorais ficar em segundo lugar nas presidenciais de janeiro e em terceiro nas legislativas.

André Ventura chegou com uma hora de atraso à II Convenção Nacional do Chega, que se realiza sábado e domingo, na Quinta Nova do Degebe, em Évora. No discurso de abertura, o líder do partido afirmou que os principais objetivos do Chega são ir à segunda volta das presidências, tornar-se na terceira força política nas legislativas e conseguir o maior número de câmaras e juntas de freguesia.

"Vou lutar com tudo o que tenho para ficar no segundo lugar das eleições presidenciais, em janeiro, forçar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta", estabeleceu, prespetivando ainda que o partido vá ficar no terceiro lugar nas próximas eleições legislativas, remetendo o Bloco de Esquerda "para o lugar que deve ter".

André Ventura antecipou ainda que o Chega vai ser "a grande surpresa" nas eleições autárquicas de 2021.