Ventura reúne-se com Santos Silva depois de um ano de constantes "confrontos"

O líder do Chega vai reunir-se, esta quinta-feira, com o presidente da Assembleia da República levando o tema da TAP na carteira. Mas André Ventura poderá acabar a ser confrontado com o comportamento da sua bancada no plenário, que culminou com a acusação de desrespeito para com a vice-presidente Edite Estrela e fez com que Augusto Santos Silva, com quem tem tido uma relação conturbada, garantisse levar o assunto a conferência de líderes.

A relação entre o líder do Chega, André Ventura, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, é tensa desde praticamente o momento da tomada de posse. Foram várias as situações de "confronto" entre os dois dentro e fora do plenário, originando até uma situação em que a bancada toda do Chega abandonou o hemiciclo em protesto e com Ventura a tentar aprovar uma moção de censura contra o presidente do Parlamento.

De facto, foram vários os "ralhetes" que Santos Silva deu a Ventura ou à sua bancada, devido a declarações ora sobre a comunidade cigana ora sobre imigrantes. O primeiro com maior significado foi logo a 8 de abril do ano passado, com o presidente do Parlamento a acabar a ser aplaudido de pé.