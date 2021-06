Ventura suspenso do Facebook por discurso de ódio

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

André Ventura foi suspenso do Facebook e tem agora 24 horas para recorrer, depois de duas publicações terem sido consideradas discurso de ódio, pela rede social.

Em uma das publicações, Ventura considerava que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "devia ser decapitado". Era um comentário à notícia de que o ministro teria suspendido a execução do castigo ao agente da PSP Manuel Morais, condenado por publicar no Facebook um comentário sobre o líder do Chega.

A outra publicação referia-se à ausência de alguns partidos no funeral de Marcelino da Mata. "Chamei-lhes mariquinhas", explicou ao JN, por SMS, André Ventura, que considera "tratar-se de pura censura".

Em maio, Ventura já tinha sido suspenso pelo Twitter devido à mesma publicação sobre Cabrita.