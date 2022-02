Chega vai recorrer ao Constitucional em caso de chumbo de vice-presidente

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

O líder do Chega anunciou, esta quarta-feira, que, caso os deputados chumbem os nomes propostos pelo partido para a vice-presidência da Assembleia da República, vai recorrer ao Tribunal Constitucional, considerando que se trata de um "boicote institucional".

Falando aos jornalistas nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, pouco depois de ter participado na conferência de líderes, André Ventura reagiu ao anúncio de partidos como o PCP ou o Bloco de Esquerda, que indicaram que irão votar contra o nome de Diogo Pacheco de Amorim, proposto pelo Chega para a vice-presidência da mesa parlamentar.

Apesar de o artigo 175.º da Constituição estipular que compete à Assembleia da República "eleger por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções o seu Presidente e os demais membros da Mesa, sendo os quatro vice-presidentes eleitos sob proposta dos quatro maiores grupos parlamentares", André Ventura alegou que, segundo a comunicação social e juristas que consultou, "há uma norma constitucional que deixa claro que cada um dos quatro maiores partidos deve ter um vice-presidente da Assembleia da República".

"Estamos perante uma subversão do espírito da Constituição, estamos perante uma subversão do espírito do legislador, e vamos pedir ao Tribunal Constitucional que determine qual é a viabilidade de situações como esta poderem acontecer no futuro", disse.

O regimento da Assembleia da República indica que, quando o presidente da Assembleia da República e metade dos restantes membros da mesa estiverem eleitos -- no que se refere às vice-presidências, duas das quatro -- está atingido o 'quórum' necessário ao seu funcionamento, não sendo preciso preencher as quatro vice-presidências.

No entanto, André Ventura frisou que, caso os deputados chumbem o nome de Diogo Pacheco de Amorim, irá propor outros nomes para mostrar que "não é uma questão de nome, é uma questão de boicote constitucional".

"Estamos perante um ato de boicote institucional e constitucional. E, portanto, o Tribunal Constitucional tem que dar aqui prova de vida, e ver se é isto que pode acontecer ou não pode acontecer", indicou.

O regimento da Assembleia da República estipula que "cada um dos quatro maiores grupos parlamentares propõe um vice-presidente" para a mesa do parlamento, sendo necessária "maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções" para que o candidato em questão seja eleito.

Segundo este texto, quando o presidente da Assembleia da República e metade dos restantes membros da mesa estiverem eleitos -- no que se refere às vice-presidências, duas das quatro --, considera-se atingido o quórum necessário para o seu funcionamento.

Ventura vai nomear Rui Paulo Sousa como novo secretário-geral do Chega

Ventura anunciou que vai nomear o dirigente Rui Paulo Sousa para substituir Tiago Sousa Dias no cargo de secretário-geral do partido.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura foi questionado sobre a saída de Tiago Sousa Dias, que através da sua página da rede social Facebook anunciou hoje a sua demissão do cargo de secretário-geral mas disse que iria continuar como militante do partido, justificando a decisão com a recusa em abdicar "da liberdade de pensar" por si.

"Hoje mesmo nomearei o Rui Paulo Sousa, que é mandatário financeiro e é também membro da direção, como novo secretário-geral, a par do Pedro Pinto que se mantém com as funções de secretário-geral e de líder parlamentar que terá aqui no parlamento", adiantou Ventura. Em breve, acrescentou, no próximo Conselho Nacional, Ventura vai indicar também um nome para secretário-geral adjunto "que ficará com matéria burocrática, administrativa e contabilística no partido".

O líder do Chega disse que já tinha conversado com Tiago Sousa Dias sobre a sua saída, que este "estava desconfortável com a questão de não ter sido incluído nas listas de deputados" e que se tratou de "uma decisão tomada em conjunto". "Eu respeito isso mas é uma decisão que o partido tem que tomar, nós somos 12 não somos 40 mil, há 40 mil militantes no partido, nem todos podem ser deputados, é uma decisão que é preciso tomar eu respeito essa decisão", sustentou.

Rui Paulo Sousa é vogal da direção do Chega, atual coordenador da Comissão de Ética do partido e foi eleito deputado nas legislativas de 30 de janeiro pelo círculo de Lisboa.