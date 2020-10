Ventura vai votar contra Orçamento e pede a partidos de direita para fazer o mesmo

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

O deputado único do Chega, André Ventura, anunciou esta sexta-feira que vota contra o Orçamento do Estado para 2021, devido às "promessas falhadas" do Governo, e apelou a todos os partidos, sobretudo os de direita, para fazerem o mesmo.

Numa declaração aos jornalistas no parlamento, André Ventura detalhou os motivos que o levam a votar contra já na generalidade depois de analisada a proposta orçamental.

"Estes quatro vetores de promessas falhadas neste Orçamento do Estado, aliado à incapacidade de combater a corrupção e de haver incentivos ao combate à corrupção, leva-nos a não ter outra opção senão votar contra o Orçamento do Estado para o próximo ano, apelando a todos os partidos, sobretudo do espetro da direita, que não viabilizem este documento uma vez que qualquer um destes partidos que viabilize este documento ficará com o ónus daqui a alguns meses de ter que justificar a situação de pântano e de caos em que o país se encontra", afirmou.

O CDS-PP e a Iniciativa Liberal já anunciaram o voto contra o OE2021, faltando conhecer, para além dos partidos de esquerda, o sentido de voto do PSD e PAN.