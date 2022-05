Verão antecipado: termómetros passam os 30 graus no fim de semana

R. S. Hoje às 13:15 Facebook

As temperaturas máximas vão atingir valores superiores a 30 graus no próximo fim de semana.

A seis semanas para o fim da primavera e início do verão, a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) traz boas notícias para quem gosta de calor, com as temperaturas máximas a ultrapassarem a marca dos 30 graus em algumas regiões do país.

Já a partir desta sexta-feira, é esperada uma "pequena subida da temperatura máxima", acompanhada de céu pouco nublado ou limpo em todo o país, com os termómetros a mostrarem-se mais generosos na região Sul, onde vários distritos contarão com 30 graus Celsius de máxima, como acontecerá em Santarém, Évora e Beja. Em Braga, Setúbal e Lisboa, as temperaturas podem chegar aos 29 graus. E, em Coimbra, os termómetros vão subir até aos 28 graus.

Ainda de acordo com as previsões do IPMA para os próximos dias, a tendência de subida de temperaturas mantém-se no sábado, também em todo o país. O distrito de Santarém chega aos 32 graus, e Lisboa e Beja aos 31, com Évora, Leiria e Braga a registarem 30. No Porto, prevê-se que os termómetros não vão além dos 26 graus.

