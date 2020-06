Verão começa com oito mortos e 14 feridos graves nas estradas portuguesas

Ana Gaspar Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito pessoas morreram e 14 ficaram gravemente feridas nas estradas portuguesas no primeiro fim de semana de verão. Seis das vítimas deslocavam-se em duas rodas.

O balanço dos acidentes de viação do passado fim de semana, em que começou o verão, é negativo com o número de oito mortos e 14 feridos graves a ultrapassar os dados mais recentes, sendo "muitos superiores à média registada nos últimos anos".

Segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), "as oito vítimas mortais registaram-se em cinco distritos": Três em Braga, dois em Santarém, e um em Setúbal, Viseu e Lisboa.

Seis das vítimas mortais circulavam em motociclos ou ciclomotores, e as restantes duas em veículos ligeiros.

A ANSR adianta ainda, em comunicado, que metade dos óbitos verificaram-se em estradas nacionais e regionais. No entanto, esta entidade não avançou o número total de acidentes de viação ocorridos no período em apreço.

Face a estes números, sublinha a ANSR, diz estar "preocupada com o forte aumento da sinistralidade nos últimos dias, após o confinamento" e reitera o pedido a todos os portugueses para cumprirem as regras de segurança no regresso à estrada.

"A atitude demonstrada pelos portugueses durante o confinamento salvou vidas, e demonstrou que, se todos juntos cumprirmos as regras, conseguimos tornar evitável o que parecia inevitável", lê-se no comunicado enviado às redações.

Esta atitude responsável deve também "ser adotada nas estradas portuguesas", pois o comportamento de cada um pode salvar vidas na estrada, acrescenta o documento.

A autoridade recorda que a 12 de junho lançou a campanha de segurança rodoviária intitulada "E se a estrada falasse?", com o objetivo de alertar todos os cidadãos para que, na hora de voltar à circulação mantivessem a mesma responsabilidade que tiveram quando lhes foi pedido para ficar em casa.