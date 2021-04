Verdes criticam vacinação "a passo de caracol"

João Queiroz Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A deputada Mariana Silva reafirmou a oposição do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) à renovação do estado de emergência, defendendo que o plano de desconfinamento deve prosseguir como planeado. Deixou ainda críticas ao processo de vacinação, que vai decorrendo "a passo de caracol".

Os "números positivos" conhecidos na reunião desta terça-feira de manhã, no Infarmed, mostram que "podemos passar para a outra fase do desconfinamento", defendeu a deputada após a audiência com o presidente da República sobre a renovação do estado de emergência.

Mariana Silva sublinhou que os especialistas em saúde pública transmitiram "mais uma vez que as escolas são espaços seguros", pelo que o PEV está de acordo com a reabertura dos ensinos Secundário e Superior no próximo dia 19.

A deputada lamentou ainda que o processo de vacinação prossiga "a passo de caracol" e insistiu na necessidade de o Governo atuar fora do quadro comunitário através da compra de outras vacinas.