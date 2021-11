"Verdes" preferem reforço da fiscalização a novo confinamento

Erika Nunes Hoje às 14:24 Facebook

Após audiência com primeiro-ministro, a deputada Mariana Silva sublinhou que o partido não concorda com restrições de horários ou encerramentos devido à pandemia.

"É necessário reforçar a fiscalização [das medidas de segurança] nos locais de trabalho e nos locais públicos, mas não concordamos que se feche ou que haja restrições de horários quando há condições para continuarmos o nosso dia a dia", resumiu a deputada do partido "Os Verdes", após a audiência desta terça-feira de manhã com António Costa.

Durante a tarde, o primeiro-ministro vai ainda ouvir os representantes do PAN, do CDS, do PCP e do BE, para avaliar as medidas de contenção da pandemia que serão anunciadas após a reunião de Conselho de Ministros da próxima quinta-feira.