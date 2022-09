Vereador fechou sede do Chega por falta de apoio e deverá sair

O vereador Fernando Feitor encerrou a sede do Chega em Vila Verde por "falta de apoio da Distrital de Braga e da Nacional". Em cima da mesa está, deste modo, mais uma saída do partido quando cinco vereadores já bateram com a porta: "é uma possibilidade". Mas o autarca anunciou que será recandidato em 2025. Contactado pelo JN, explicou que não recebeu sequer "um cêntimo", nem para a campanha eleitoral, e que tem assumido todas as despesas.

O anúncio foi feito pelo próprio na sua página de Facebook. Questionado pelo JN sobre se vai deixar o Chega, partido do qual já foi suspenso 30 dias, Fernando Feitor admitiu estar a ponderar sair, respondendo que "é uma possibilidade".

"Na qualidade de vereador, encerrei as portas da sede do Chega de Vila Verde devido à falta de apoio da Distrital de Braga e da Nacional. Esperei quase dois anos pelo apoio que nunca tive, nem para a minha campanha eleitoral", escreveu esta quarta-feira.