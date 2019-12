"#Vergonha": Chega põe novo cartaz junto ao Parlamento

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:13 Facebook

A polémica entre André Ventura e Ferro Rodrigues continua. Este domingo, o Chega afixou, perto da Assembleia da República (AR), um cartaz onde se lê "#Vergonha". "O objetivo é mostrar que não vamos retirar a palavra 'vergonha' do nosso léxico", diz Ventura, aludindo à repreensão a que foi sujeito esta semana no Parlamento.

"O comportamento que o presidente da AR teve com o partido e comigo foi verdadeiramente vergonhoso. Na última década, a palavra 'vergonha' foi usada milhares de vezes na AR. Isso aumentou o nosso sentimento de revolta, daí o cartaz ter sido colocado ao lado da Assembleia", afirma o deputado único do Chega ao JN.

"Deixar de usar a palavra seria ceder numa questão que nós entendemos que não é aceitável. Também não vamos permitir que nenhum órgão, neste caso o presidente da AR, possa exorbitar as suas funções e começar a ser um polícia da linguagem na Assembleia. Uma coisa é manter um nível aceitável de discussão, mas não foi isso que aconteceu. O que está em causa é eu entender que a atitude do Governo na matéria do amianto é vergonhosa e, portanto, continuarei a utilizar essa palavra as vezes que forem precisas", diz André Ventura.

"Senti-me humilhado"

O caso teve início na última quinta-feira, quando André Ventura intervinha no Parlamento. O líder do Chega descreveu como "vergonha" a proposta do PS de criar uma linha de crédito para remover o amianto dos edifícios, tendo sido depois advertido por Ferro Rodrigues por utilizar essa palavra demasiadas vezes. O presidente da AR considera que o abuso do uso da expressão é desrespeitoso do Parlamento e do próprio deputado. Agora, Ventura conta ao JN como reagirá caso a situação se repita.

"Vou continuar a falar até que o senhor presidente da Assembleia decida acionar mecanismos de que dispõe para impedir que eu continue a falar. Aí, das duas uma: ou me retira a palavra abruptamente - o que não me parece consentâneo com o espírito da Assembleia - ou decide tomar outras diligências processuais que também seriam inéditas".

E terá este caso sido o melhor que poderia acontecer ao Chega, dando-lhe ainda mais protagonismo? Ventura considera que essa não é a questão essencial: "Li e ouvi algumas intervenções nesse sentido. Mas, independentemente do impacto político que isto possa ter, senti-me humilhado. E, sobretudo, senti que os portugueses sentiram que um órgão de soberania, ao qual também pertenço, está a ficar cada vez mais vergonhoso. Portanto, seja o impacto político benéfico para nós ou não, eu não gostei que isto acontecesse".

Apesar do extremar de posições através da afixação do cartaz, André Ventura diz não estar a tentar testar os limites de Ferro Rodrigues: "Não usarei a palavra 'vergonha' como provocação. Vou continuar a exercer o mandado com o estilo que tenho, e apelo ao presidente da AR que não volte a fazer aquilo. Por estas e por outras é que os portugueses se afastam cada vez mais da política".

A colocação do cartaz junto ao Parlamento foi divulgada no Twitter por Tiago de Matos Gomes, líder do movimento Volt, que está em processo de constituição como novo partido político junto do Tribunal Constitucional. Matos Gomes denunciou "o uso abusivo dos outdoors pela extrema-direita" e que se mude a lei "que permite este lixo visual".