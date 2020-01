"Vergonha", "ódio" e "perseguição". Um dia de alvoroço no congresso do Livre

Rita Neves Costa Hoje às 18:06 Facebook

A manhã do primeiro dia do IX Congresso do Livre ficou marcado por um ambiente tenso e por trocas de acusações entre Joacine Katar Moreira e membros da direção. Recorde as frases e palavras de uma manhã de alvoroço e azáfama política.

A primeira conclusão do primeiro dia de congresso do Livre, que se realizou este sábado, dá como adiada a votação da Assembleia do partido para retirar confiança política a Joacine Katar Moreira. Ficou decidido que os novos órgãos, que serão eleitos pelo congresso, tomarão essa decisão mais tarde.

Porém, para chegar até aqui, o Livre teve uma manhã de muito alvoroço, que começou logo às 9 horas da manhã, na entrada para o congresso, que se realiza no Centro Cívico Edmundo Pedro, em Alvalade, Lisboa.

Ricardo Sá Fernandes, membro do Conselho de Jurisdição do Livre

"Estou aqui para evitar o suicídio do Livre"

"Quantas vezes temos ruturas com pessoas e depois não percebemos? Foi por isto que estivemos zangados?"

"Houve falta de maturidade política, mas não é suficiente para retirar confiança política"

"Houve 60 mil pessoas que votaram no partido e estão profundamente desiludidas. Profundamente tristes"

"O que querem fazer à Joacine Katar Moreira é uma injustiça"

"Que se trate isto com bom senso e espírito democrático"

"Sou do partido do Rui Tavares, do Rafael, do Pedro Mendonça, da Joacine Katar Moreira e só me sinto bem se for deles todos"

Joacine Katar Moreira, deputada do Livre

"Sem ética nunca estaremos numa verdadeira normalidade democrática"

"Sou confrontada com a restrição da minha liberdade de escolha"

"O relatório fere a minha honra e a minha dignidade"

"Isto é uma perseguição absoluta. Como ousam dizer que fui desleal, que não ouvi as pessoas?"

"Elegeram uma mulher que gagueja, uma mulher negra e que deu jeito para a subvenção"

"Usam o ódio de que fui alvo para me tentarem afastar"

"Tenham vergonha"

Rui Tavares, fundador do Livre

"O Livre prefere ser fiel aos seus princípios do que manter quaisquer cargos políticos"

"É bom ver aqui [congresso] as vossas caras teimosas, de fundadores, aqueles que se juntaram depois de várias derrotas eleitorais"

"O Livre tem o direito de sentir a sua consciência tranquila por ter feito essa defesa de princípios da forma mais justa, mais democrática, mais transparente e também mais humana"

"Ninguém apresentou refutações factuais do que diz essa resolução"

"Os cidadãos esperavam outro tipo de representação por parte do Livre"