Vespa já não assusta produtores de castanha

Tratamento biológico com um parasitoide que come as larvas do inseto invasor tem sido bem-sucedido. A tinta continua a ser a ameaça dos soutos.

Seis anos depois de ter aparecido em Portugal, a vespa-das-galhas-do-castanheiro deixou de ser a principal ameaça dos soutos, graças ao sucesso da luta biológica. O grande problema continua a ser a doença da tinta, que provoca a seca de milhares de castanheiros todos os anos e para a qual ainda não há solução.

José Laranjo, presidente da Refcast, a Associação Portuguesa da Castanha, diz que todos os anos, no mês de maio, é anunciada "uma catástrofe" para a produção de castanha em Portugal por causa da vespa-das-galhas-do-castanheiro. Mas "este ano ninguém fala em catástrofe", o que passa a ideia de que "a vespa não está a afetar significativamente a produção".