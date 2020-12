Véspera de Natal com 70 mortes e mais de quatro mil casos de covid-19

R. S. Hoje às 14:06, atualizado às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quinta-feira, registam-se mais 70 mortes associadas à covid-19 e 4378 novos casos positivos. Em 24 horas, mais 4087 doentes conseguiram recuperar.

Portugal chega à véspera de Natal com 6413 óbitos por covid-19 e um total de 387 636 infeções desde o início da pandemia, em março. Mais de 68 mil casos correspondem a doentes ativos. Doentes dados como curados são já mais de 312 mil (mais 4087 do que ontem).

A região Norte soma hoje 1952 infetados, o que equivale a cerca de 48% do total de novas infeções, elevando para quase 200 mil o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1271 novos contágios (e um total de aproximadamente 124 mil). Na região Centro, há mais 810 casos (em 43 mil), no Alentejo mais 200 (em quase 10 mil casos), e no Algarve mais 94 (em quase sete mil). O arquipélago dos Açores regista 17 novos casos (em 1633) e o da Madeira mais 34 casos (1366).

Das 70 vítimas mortes que o boletim da Direção-Geral da Saúde reporta nesta véspera de Natal, 28 foram registadas na região Norte, 24 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Centro, quatro no Alentejo e uma na Madeira. Quanto às idades, 47 pessoas tinham mais de 80 anos (19 homens e 28 mulheres), 15 tinham entre 70 e 79 anos (9 homens e seis mulheres), seis entre 60 e 69 anos (quatro homens e duas mulheres). Morreram ainda um homem com idade entre os 50 e 59 anos, e uma mulher na casa dos 40.

O número de doentes internados continua a diminuir: há menos 137 pacientes em enfermaria (num total de 2853) e menos seis em unidades de cuidados intensivos (em 505).