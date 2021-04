Veteranos de guerra já não pagam taxas moderadoras

Marisa Silva Hoje às 08:18 Facebook

Isenção em vigor estende-se a viúvas dos ex-militares. A emissão do cartão do Antigo Combatente aguarda aval do Tribunal de Contas.

Os antigos combatentes já estão isentos do pagamento de taxas moderadoras nas consultas, em exames complementares de diagnóstico e nas urgências, mediante a apresentação do cartão de utente ou do cartão de cidadão no acesso às unidades do Serviço Nacional de Saúde. A medida, consagrada no Estatuto do Antigo Combatente e extensível às viúvas ou viúvos dos veteranos da guerra, é um dos benefícios previstos no cartão do antigo combatente que aguarda o aval do Tribunal de Contas para ser reproduzido.

De acordo com o Ministério da Defesa Nacional, o cartão será emitido pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional que já negociou "os termos do Contrato de Cooperação com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda" para a sua "produção física e distribuição".