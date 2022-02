Via verde do AVC socorre mais gente e com maior rapidez

Joana Amorim Hoje às 08:23 Facebook

Pedidos de socorro ao INEM aumentaram no ano passado e numa janela temporal mais baixa, depois do agravamento registado em 2020.

Depois do agravamento verificado no primeiro ano de pandemia, os portugueses demoraram menos tempo a pedir socorro ao INEM em situações de suspeita de enfarte e de acidente vascular cerebral (AVC). Em linha com o aumento da atividade do instituto de emergência médica no ano passado, os centros de orientação de doentes urgentes (CODU) do INEM acionaram aquelas vias verdes mais vezes em 2021.

No ano passado, a via verde do AVC foi acionada 5816 vezes (mais 877 face a 2020) e a coronária em 899 ocasiões (mais 203 vezes). Com o tempo médio entre o início de sintomas e a chamada para o 112 a recuar face a 2020. No caso da via verde do AVC, o tempo médio baixou para cerca de 11 minutos face a 2020. Ano em que o tempo se havia agravado em mais de 70 minutos, não sendo, no entanto, os dados totalmente comparáveis devido a alterações de critérios no início de 2019. Tendência idêntica, mas mais ténue, verificou-se no acionamento da via verde coronária, com um recuo da ordem dos três minutos, face a uma subida de 22 minutos no primeiro ano de pandemia.