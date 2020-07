Viagens dos carros TVDE rendem quase um milhão ao Estado

Carla Sofia Luz Hoje às 14:38 Facebook

Operadores de plataformas eletrónicas pagaram, em média, mais de 316 mil euros por mês entre janeiro e março deste ano. Pandemia estragou as contas.

O transporte de passageiros em carros descaracterizados (TVDE) estava a crescer nos primeiros três meses deste ano, até ser travado a fundo pela pandemia de covid-19. Entre janeiro e março, o Estado amealhou cerca de 950 mil euros com a contribuição de regulação e supervisão, cobrada às plataformas eletrónicas, como a Uber ou a Bolt.

Em média, as empresas entregaram mais de 316 mil euros mensais à Administração Central no primeiro trimestre de 2020. Quase o dobro do valor médio mensal pago ao Estado entre novembro de 2018 e dezembro do ano passado. Nesse período, a contribuição liquidada ascendeu a 2,3 milhões de euros, o que corresponde a uma média mensal de 164 mil euros.