Viagens, restaurantes e máscaras. O que muda a partir de sábado

Quais as alterações a partir deste sábado?

A mais visível é a mudança no horário de funcionamento dos restaurantes e estabelecimentos similares: passam a poder fechar à meia-noite em todo o país - até na região de Lisboa -, com tolerância até à uma da manhã para saírem todos os clientes. O limite dos ajuntamentos continua a ser de 20 pessoas.

O que muda na Área Metropolitana de Lisboa?

A situação de calamidade acaba em 19 freguesias, que evoluem para o mesmo nível da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que é de contingência. Esse facto levou a Câmara de Lisboa a anunciar a reabertura das feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras, que estavam proibidas. Mantêm-se as proibições da venda de álcool e os ajuntamentos têm um limite de dez pessoas. O acompanhamento e a monitorização de infetados com covid-19 na AML vão replicar as equipas multidisciplinares que operaram nas 19 freguesias.

De e para onde se pode viajar sem problemas?

Desde há 15 dias, Portugal não impõe restrições aos voos vindos de países da União Europeia, do Espaço Schengen e Reino Unido. A partir de amanhã, a lista inclui 12 novos países. Mas isto não significa que haja reciprocidade. Vários países impõem quarentenas, como o Reino Unido, ou testagem a quem rumar de Portugal ou até desaconselham viagens para cá. Ontem, a Dinamarca levantou as restrições relativamente a Portugal.

Os emigrantes que vivem em países fora da lista autorizada podem vir passar as férias de agosto?

Sim, porque estão entre os casos excecionais como cidadãos nacionais que são. Têm de trazer um teste à covid-19 negativo, feito até três dias antes da viagem. A Direção-Geral da Saúde aconselha a registar a viagem na app "Registo Viajante".

Quem chegar ao aeroporto com febre fica retido?

Quem acusar temperatura elevada nos portais de infravermelhos colocados pela ANA terá de medir de novo a febre e fazer o teste à covid-19 no local. Não irá ficar retido no aeroporto, desde que dê a morada e contacto aos profissionais de saúde, além de se comprometer com uma quarentena.

Pode entrar-se em Portugal via marítima?

Não. Termina hoje a proibição ao desembarque de passageiros de cruzeiros, mas o JN apurou que o Governo irá renovar essa restrição.

Se rumar à Madeira, é obrigatório usar máscara em locais públicos a partir de amanhã?

Sim, inclusive nas casas de banho públicas. Não é obrigatório em praias, na prática desportiva, em lazer, em espaços florestais e percursos pedestres, desde que com a distância de segurança. Crianças até aos 10 anos e pessoas incapacitadas também não estão obrigadas.