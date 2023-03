Viana combate a malnutrição infantil: o desafio diário é dançar, dar abraços e comer fruta

Escola aderiu a programa de combate à malnutrição infantil que incentiva a mudar comportamentos através de atividades.

Simão tem uma banana guardada numa lancheira do Homem-Aranha, Gonçalo tem uvas na lancheira do Batman, João quer ser paleontólogo, porque adora dinossauros e refere que o Ankylosauros come manga. A fruta faz parte do dia a dia das crianças do Centro Escolar de Mujães, em Viana do Castelo.

Este ano foram desenvolvidas atividades do programa nacional de combate à malnutrição infantil, "Heróis da Fruta", que desde 2011 procura introduzir mudanças na alimentação dos alunos. Para alguns, o tema até nem foi novidade.