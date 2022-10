Viana do Castelo, Braga e Porto sob aviso amarelo devido à chuva

JN/Agências Hoje às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para estes três distritos vai estar em vigor entre as 9 e as 18 horas de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

PUB

Portugal está a ser afetado desde quarta-feira pela depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

Em comunicado, o IPMA refere que esta depressão, à qual está associada uma massa de ar quente e húmido, com elevado conteúdo de vapor de água, afetou Portugal Continental na quarta e quinta-feira e deverá continuar até hoje, embora com menor impacto devido ao seu deslocamento para nor-nordeste.