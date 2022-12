Viana e Braga sob aviso laranja por causa da chuva durante a Consoada

JN/Agências Hoje às 08:53 Facebook

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso laranja - o segundo mais grave - a partir de sábado por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja para estes dois distritos, para onde estão previstos períodos de chuva por vezes forte e persistente, estará ativo entre as 18 horas de sábado e as 3 horas do dia de Natal, passando depois a amarelo (o terceiro da escala).

Também por causa da chuva, o IPMA colocou sob aviso amarelo a partir das 18:00 de sábado os distritos do Porto e Vila Real, assim como a Madeira (costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas).

Segundo o IPMA, estarão ainda sob aviso amarelo, mas por causa da agitação marítima, os distritos de Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, porto e Braga. O aviso ficará ativo a partir das 00:00 de dia 25.

O IPMA prevê para hoje períodos de chuva em geral fraca, podendo ser persistente no Minho e Douro litoral, e vento fraco a moderado de sul/sudoeste, por vezes forte nas terras altas e na costa Norte. Haverá ainda neblina ou nevoeiro matinal.

Estão igualmente previstos períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, sendo persistente nas regiões montanhosas e no litoral a norte do Rio Douro e pouco provável no Baixo Alentejo e Algarve.