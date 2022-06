Vida mais cara no Reino Unido força regresso dos portugueses

O Reino Unido continuou, apesar do Brexit, a ser um país de eleição para os portugueses, que se aproximam do meio milhão de pessoas. Porém, representantes da comunidade lusa relataram ao JN uma nova vaga de regressos a Portugal, incluindo de jovens e trabalhadores qualificados que mudaram o perfil dos emigrantes, mas que não conseguem aguentar o aumento do custo de vida naquele país. Em Londres, capital escolhida para comemorar o 10 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa ouvirá, sexta-feira e sábado, as queixas da comunidade.

Por estar doente, António Costa vai faltar às comemorações oficiais do Dia de Portugal, que começam em Braga, e será substituído pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. O seu gabinete diz que testou negativo à covid-19.

Após as cerimónias de Braga, a comitiva estará ainda esta sexta-feira em Londres, onde irá encontrar-se com a comunidade portuguesa que não deixará de relatar as dificuldades que enfrenta.