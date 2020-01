Vidas dos portugueses repatriados da China vão ser passadas a pente fino

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:18 Facebook

A Direção Geral da Saúde (DGS) vai submeter os portugueses que chegarão de Wuhan a uma avaliação criteriosa das suas vidas, assim que aterrarem em França.

O objetivo da DGS, segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, é perceber qual a relação entre estes 16 portugueses, que sairão amanhã da China a partir do epicentro do surto do coronavírus, e traçar uma estratégia de contenção da doença.

"Estes portugueses estão no centro da cidade onde surgiu uma doença nova. Temos de ter a noção que estas pessoas são de uma zona especial, do epicentro [da doença]. [Por isso] Estas pessoas são especiais e terão um tratamento especial", garantiu, esta sexta-feira, na sede da DGS, em Lisboa, Graça Freitas.