Proximidade com as pessoas e com as comunidades torna possível fintar o destino, mesmo nos casos mais difíceis.

Em 2021 o JN continuou a estar próximo das pessoas e a trazer a público as suas preocupações, ajudando a resolver problemas e a minorar dificuldades. Estas que aqui apresentamos são algumas das histórias em que fizemos a diferença. Em 2022 queremos continuar a dar voz a quem precisa.