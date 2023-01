Dar voz a quem dela necessita permitiu abrir novas janelas a muitos para quem as portas pareciam ter-se fechado.

A proximidade com os leitores - o ADN de sempre do JN - voltou a ser um "trunfo" em 2022. Após verem as suas histórias relatadas nas nossas páginas, muitos conseguiram ajudas que pareciam inalcançáveis. Relembramos aqui algumas, com a certeza de que, no ano que hoje começa, vamos continuar ao lado de quem mais precisa de ter voz.

porto