Vídeo de Natal do CDS ironiza sobre "prima moderninha" e "primo tontinho"

O presidente do CDS publicou esta sexta-feira, nas redes sociais, um vídeo onde ironiza, de forma indireta, sobre a Iniciativa Liberal (IL), o Chega e o PSD. Diante de uma mesa posta para a ceia de Natal, Francisco Rodrigues dos Santos fala sobre as contradições da "prima moderninha", do "primo sem maneiras" e do "irmão desaparecido em combate".

O vídeo, intitulado "A ceia de Natal da Direita", arranca com a descrição da "prima modernaça", que personifica a IL. "Aqui senta-se aquela prima modernaça, ateia, que é uma profissional liberal de sucesso", descreve Rodrigues dos Santos. "O problema é que vive em Campo de Ourique, trabalha nas Amoreiras e só frequenta os salões da moda", acrescenta.

O líder democrata-cristão lamenta que esta "prima" conheça "melhor Londres e Paris do que o resto do país" e que "se autointitule liberal" mas tenha "ideias iguais às do BE, tirando na economia". Por esse motivo, reconhece que nutre "estima" por esta familiar, ainda que ela esteja "muito distante" dos seus "valores sociais e cristãos".

Rodrigues dos Santos passa, depois, para um outro lugar da mesa, onde se senta "o primo mais novo, com umas ideias um bocado tontinhas". "Exalta-se regularmente nas discussões" e "bate com a mão no peito quando fala da Igreja, mas critica abertamente o Papa Francisco".

Este segundo "primo", que ilustra o Chega, "diz-se o maior defensor da tauromaquia, mas não vai a uma tourada"; "diz-se anti-sistema, mas vem do sistema"; por fim, "diz ser pela vida, mas tem uma posição dúbia sobre o aborto", querendo também castrar pessoas e fazer regressar a pena de morte.

"Desconfio, também, que não morre de amores pela democracia", refere 'Chicão'. "É, portanto, o primo que todos queremos ver pelas costas, porque não tem modos à mesa", acrescenta.

PSD "foi passar o Natal com a Esquerda"

A última metáfora diz respeito ao PSD, o "irmão desaparecido em combate": "Aqui à nossa esquerda senta-se... ou melhor, sentava-se o nosso irmão. Sempre nos demos muito bem mas este ano, de repente, decidiu ir passar o Natal com a sua família de Esquerda", lamenta o líder do CDS.

"Desconfiamos que esta escolha nos vai trazer mais alguns presentes no sapatinho", afirma, aludindo a uma possível aproximação entre sociais-democratas e o PS após as eleições legislativas de 30 de janeiro.

Feitas as descrições da "grande família do Centro-Direita português", o líder do CDS fala do "papel central e absolutamente insubstituível" que o seu partido ocupa nesse lado do espectro partidário.

Rodrigues dos Santos fala de um partido "humanista-cristão, das liberdades, que sempre defendeu que no princípio era o Homem e só depois vinha o Estado". Insurge-se contra "a ideologia de género e o politicamente correto" e defende a iniciativa privada "como ventilador da economia".

De olhos postos nas legislativas, o líder do CDS diz ainda que o seu partido é o único "capaz de construir pontes" para "garantir que Portugal terá um Governo de Direita".