Revalidar carta de condução, marcar uma consulta ou fazer alterações ao cartão do cidadão têm apoio digital.

Um dia depois de o JN ter noticiado que vários concelhos do país já não têm vagas para atendimento nos balcões dos registos e conservatórias até novembro, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública anunciou o alargamento do atendimento por videochamada em muitos serviços a causar longas filas de espera.