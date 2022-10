Vídeos: chuva e trovoada forte não deram descanso durante a noite

R. S. Hoje às 09:23 Facebook

Vários distritos do país, sobretudo do Norte e Centro, despertaram, durante a madrugada deste sábado, com chuva intensa e trovões.

Trovoadas fortes e chuva abundante não deram descanso durante a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje. Nas redes sociais, são várias as partilhas de imagens e vídeos captados por quem foi acordado pelo espetáculo dos céus, com particular incidência no Minho, Trás-os-Montes e áreas do litoral.

Trovoada continua durante o dia

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, no continente, são esperados aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e vento de sul. As temperaturas vão baixar ligeiramente em todo o território.

Nas regiões Norte e Centro, o céu estará muito nublado, com chuva que diminuirá de frequência e intensidade no litoral a partir do fim da manhã, persistindo nas regiões do interior até ao fim da tarde. Espera-se trovoada sobretudo junto à costa.

No Sul, onde as nuvens também não vão dar descanso, o IPMA prevê aguaceiros, pouco prováveis no interior do Baixo Alentejo e no Algarve, e trovoada, em especial no Alto Alentejo durante a tarde.