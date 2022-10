Vídeos sobre saúde mental vão receber prémio de 500 euros

Diana Fernandes Hoje às 12:10 Facebook

Estudos apontam que Portugal é o segundo país europeu com maior prevalência de doenças psiquiátricas e, para incentivar o debate sobre saúde mental, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina lançaram um repto aos alunos de medicina, para que criem vídeos sobre o tema. O concurso terá um prémio monetário de 500 euros e as inscrições estão abertas até 25 de novembro.

No âmbito do projeto "Literacia Faz Bem à Saúde - Pela Saúde Mental", a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS), em conjunto com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), organizaram um concurso de vídeos com o tema de saúde mental.

Conforme o regulamento, o objetivo é possibilitar "um espaço original e criativo que contribua para o desenvolvimento de materiais de educação para a saúde da sociedade civil", aos estudantes que estejam a frequentar o curso de Medicina.

Segundo a organização, os alunos podem participar individualmente ou em grupos, com curtas-metragens até dois minutos, retratando a relevância da literacia em saúde e o tema da saúde mental. Para além disso, os concorrentes têm a liberdade para abordar outros tópicos, como a sexualidade, vícios, alimentação, bullying, migração, entre outras.

O concurso conta com o apoio das farmacêuticas Janssen e da Sanofi no financiamento dos seis melhores projetos vencedores no valor de 500 euros cada. Sendo que os resultados serão anunciados no mês de dezembro e a entrega dos mesmos será realizada num evento ainda a anunciar.

Em explicações, o diretor de saúde pública da ANEM, José Diogo Soares, reforça a importância da promoção da literacia em saúde e, do investimento na prevenção e reeducação do "estigma da sociedade associado à doença mental e no acesso ao tratamento".

Através do formulário online existente, nos websites da SPLS e da ANEM, a submissão dos trabalhos deve ser realizada até 25 de novembro.