Isa, com dez meses de idade, entrou nas urgências com uma simples febre. Mais tarde, veio a confirmar-se o pior: tinha Síndrome Epiléptico associado à Infeção Febril (FIRES, em inglês). Isa é uma criança num milhão.

Agora, com dois anos, está no Centro de Estimulação Intensiva, em Braga, a receber tratamento durante cinco dias por semana. Pouco a pouco, vai reagindo aos estímulos, graças à toma do canabidiol CBD e à redução da medicação convencional.

A criança chegou a ter 45 convulsões por mês. No último mês, não teve nenhuma.