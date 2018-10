Em direto: Reitores e ministro debatem Ensino Superior

04 Outubro 2018 às 14:44 Facebook

Podem o conhecimento e a formação ser geradores de mais-valias regionais? Há ou não um mercado do conhecimento? Têm as universidades estratégias pensadas para responder a este desafio? É ou não fundamental que as instituições de ensino superior apostem nestas valências, não só para fixar os jovens portugueses, mas também para atrair estudantes internacionais? A todas estas questões a conferência "Mercado do Conhecimento", promovida pelo Jornal de Notícias, com o patrocínio da Câmara Municipal de Gaia, procurará responder.