Em declarações aos jornalistas, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, Rui Moreira afirmou que o "poder político sucumbiu à máquina do Estado" e que tem a certeza que a sede do Infarmed "nunca sairá de Lisboa". Em reação à mudança de estratégia do Ministério, referiu ainda que não foi contactado por alguém do Governo e que não tem de "pedir explicações" sobre a decisão.