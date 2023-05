Emília Monteiro 04 Maio 2023 às 12:10 Facebook

"Visitem os vossos avós e perguntem-lhes sobre a Jornada Mundial da Juventude", afirmou o Santo Padre. O Papa exorta os jovens a prepararem-se para um "momento entusiasmante", porque "muito se cresce numa Jornada como esta". "Não nos damos conta, mas as coisas ficam dentro de nós, os valores ficam, as relações construídas com os jovens de outros países, os encontros, tudo fica dentro de nós", referiu Francisco na mensagem.

As dificuldades que os jovens possam sentir em conciliar estudos, trabalho e participação no evento levaram o Papa a revelar um "segredo". "Olhem para as vossas raízes, procurem estar com os idosos. Muitos de vocês têm avós, visitem os avós e perguntem-lhes: «E o que é que acham que eu devo fazer?». Falem um pouco com os avós, porque eles dão-vos sabedoria", garantiu.