O programa de intervenção assistida por animais está a ser implementado há um ano e já chegou a 150 reclusos de seis estabelecimentos prisionais do Norte do país. Além de ajudar na adoção de cães abandonados, o "Pelos 2" propõem-se a melhorar a vida dos reclusos.

"A ideia é que no final de cada ciclo [de três meses], as pessoas saiam reforçadas, com competências sociais melhores, maior resistência à frustração e mais empatia, e que os cães estejam capazes de entrar numa casa e viverem bem com uma família", explica Sílvia Sousa, psicóloga do "Pelos 2".